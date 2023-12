Ai Campionati nazionali Master, Grandi soddisfazioni per Sabrina Floris, Capo Coach della Bordighera Nuoto

E dopo le eccellenti prestazioni ottenute ai Campionati Europei di nuoto Master, organizzati dalla Len (Lega Europea del Nuoto), Sabrina Floris, classe 1977, la Capo Coach della ASD Bordighera Nuoto, si è tolta altre due grandi soddisfazioni ai Campionati nazionali Master organizzati dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto), che si sono tenuti a Torino dal 08 al 10 dicembre 2023.

Spiegano dalla società sportiva: “Che dire… la nostra Sabrina, è scesa in vasca per disputare le gare nelle discipline dei 100 e 50 dorso, e conquistando una medaglia in ogni specialità: bronzo nei 100mt dorso, migliorando però il suo tempo e scendendo ad 01:14,65 e un fantastico oro, e quindi titolo Italiano, nei 50 dorso con il tempo di 00:34,70. Ma il momento è stato reso ancora più speciale, per la nostra Capo Coach, dalla partecipazione, per la prima volta ai Campionati Nazionali, di un suo atleta. Gabriele Vaccaro classe 1989, ex atleta pallanuotista, da questa stagione in forza alla Bordighera Nuoto, dopo anni di fermo attività, si è cimentato nei 50 e 100 m stile libero, ottenendo ottime prestazioni e piazzamenti, con il tempo di 01:15,00 nei 100 m e 00:33,09 nei 50 m.

Tutta la ASD Bordighera Nuoto è super fiera dei suoi atleti e della ns Coach, che riesce a trasmettere la sua passione, talmente bene da far tornare in vasca anche chi, magari pensava, di aver ormai appeso il costume ‘al chiodo’.