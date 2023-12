Sanremo: è morta Maria Pia Ferrandini, colonna della Compagnia Stabile

È morta nella notte, alla soglia dei cent'anni, Maria Pia Ferrandini, ultima delle prime “primedonne” della Compagnia Stabile di Sanremo, insieme a Nicoletta Semeria e Alda Olivari, attrice a tutto tondo, sia in lingua che in vernacolo.

Era nata da un vecchio ceppo sanremasco il 18 agosto 1924 e, a soli 16 anni, era già sul palco del vecchio teatro “Principe Amedeo”, impegnata in una commedia del giornalista Rinaldo Boscetto.

Dopo la guerra andò a far parte della Filodrammatica “Giuseppe Giacosa”, fondata da Pietro Velli, Domenico Latini e Pietro Torre, che aveva trovato ospitalità nei locali della Federazione Operaia Sanremese. Qui interpretò personaggi in lingua tra i più svariati e diverse, sempre sorretta dalla sue poliedricità recitativa.

Con l’avvento di Nini Sappia, passò alle commedie dialettali, fra le quali spiccano “A tersa porta”, “Corpi de timun” e “Cun i soudi u nu se schersa”.

Fermata solo dalle sue gambe malandate, si ritirò a casa dove passava il tempo scrivendo “atti unici” e favole per bambini portati in scena sempre dalla Compagnia.

Negli ultimi anni gran parte dei suoi scritti (racconti, atti unici, poesie) sono stati raccolti e pubblicati da Anna Blangetti in diversi volumi, presentati dagli attori della Compagnia nell’amato teatrino della Federazione Operaia di via Corradi.