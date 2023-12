Sanremo: cade con lo scooter e rimane incastrata sotto il mezzo, donna soccorsa in centro

Incidente questa mattina in via Roma, a Sanremo. Una donna di 36 anni è rimasta bloccata sotto il proprio scooter dopo essere caduta in partenza. Causa dell'incidente una buca sull'asfalto all'interno del parcheggio per le moto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e un'ambulanza di Sanremo Soccorso per il trasporto della donna in ospedale.