Sarà ad Albenga la sede della Centrale Unica del 118 che servirà il Ponente Ligure

È l'ospedale di 'Santa Maria di Misericordia' di Albenga la sede individuata dal Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025 per ospitare la Centrale Unica del 118 del Ponente Ligure.

“Questa scelta conferma la sinergia di un territorio, con l'occasione di potenziare e valorizzare i professionisti del 118 delle due aziende incrementandone il numero - dichiarano da Asl 1 - non solo, la strada che Asl 1 e Asl 2 percorreranno sarà quella della ottimizzazione delle risorse, la centrale unica non comporterà una riduzione del servizio di emergenza-urgenza per i cittadini, ma un aumento dei mezzi di soccorso con una più efficace dislocazione sul territorio”.

“Ci tengo a precisare – sottolinea il DG di Asl 1 Luca Filippo Maria Stucchi – che non ci sarà nessun impatto sulle funzioni sanitarie per l'utenza”. Alle parole del Dott. Stucchi fanno eco quelle del Dott. Michele Orlando Commissario Straordinario di Asl2: “Poter ospitare presso il quinto piano dell'Ospedale di Albenga la Centrale del 118, è un valore aggiunto per la continuità del servizio, perché l'edificio ha le più avanzate caratteristiche antisismiche e antincendio. Si conferma la necessita di integrare le professionalità presenti nelle aziende dell'area vasta come previsto dal PSSR”.

Il gruppo di lavoro formato da esperti di Asl 1 e Asl 2, prosegue ora la sua attività di studio e confronto, con le valutazioni tecnico-economiche ed operative per arrivare poi alla realizzazione della nuova centrale 118.