Riva Green: venerdì Fata Zucchina incontra le scuole primarie e secondarie per un percorso di intelligenza emotiva verso la “felicità sociale”

" Riva Green" è un progetto promosso dal Comune di Riva Ligure, assessorato Turismo e Manifestazioni, con la partecipazione della Regione Liguria- Assessorato Agricoltura e Marketing territoriale e in collaborazione con Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Per promuovere una maggiore consapevolezza dei ragazzi rispetto all'importanza delle tradizioni e produzioni agricole locali e recuperare un’antica tradizione gastronomica del paese.

Esiste una triangolazione perfetta tra i processi di apprendimento, il mondo emozionale e il successo o l’insuccesso scolastico. Questa consapevolezza ha un’importante ricaduta a livello didattico, anche rispetto a una grande e attualissima sfida educativa: la felicità come obiettivo sociale.

L’intervento di Fata Zucchina (Renata Cantamessa) con le scuole primarie e secondarie sarà finalizzato alla composizione di un “avvento delle emozioni” per mano della storia di ZUKKI, l’eroina vegetale protagonista del libro e della sua stessa “rinascita” per riuscire a pensare a una felicità “al plurale”.

In particolare, i due incontri (uno per ordine scolastico) saranno strutturati in una condivisione creativa per fornire agli allievi spunti e stimoli per:

- riconoscere le proprie emozioni attraverso il “silenzio creativo”

- imparare ad accettarli e a esprimerli

- imparare a far lavorare insieme emozioni e intelligenza (la “zucca”, testa)

- maturare un atteggiamento di rispetto verso le emozioni altrui

- maturare una disponibilità/desiderio a condividere le proprie emozioni e quelle altrui

La grande varietà della “tavolozza emozionale” sarà proposta attraverso l’iconografia degli “emoji” in collegamento alle ricette delle emozioni proposte nell’apposita sezione del libro per sfatare la distinzione tra emozioni giuste e sbagliate; buone e cattive.

All’interno dell’avvento delle emozioni, ogni singola emozione verrà proposta come un “postino amico” che ci consegna un messaggio per aiutarci a conoscere meglio noi stesso e gli altri, riducendo la distanza verso l’obiettivo del percorso: diventare “produttori” di Felicità Sociale.

Questo è il focus della “Rivoluzione Arancione” lanciata da ZUKKI: quella in cui le “life skills” non servono soltanto tra i banchi, ma anche nella vita di ogni giorno. Si tratta di quelle “competenze emozionali” che maturano una predisposizione al pensare, desiderare, progettare, agire e costruire al plurale, preparando il terreno per una felicità che – per realizzarsi– ha bisogno di almeno quattro occhi e due cuori.

Questo il programma della manifestazione:

venerdì 15 dicembre

• incontri formativi dedicati agli studenti, con la divulgatrice alimentare Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina

sabato 16 dicembre:

• ore 11.00 presentazione del libro “Zukki diario di una zucca felice” con il vicepresidente della regione Liguria, Alessandro Piana e i rappresentanti della Comunità della Zucca di Rocchetta di Cengio;

• ore 14.00 Concorso gastronomico; ”La Torta dolce di Riva”

• ore 17.00 premiazione e degustazione aperta al pubblico.

L’iniziativa “Miglior Torta dolce di Zucca”, ha come obiettivo la selezione della migliore torta tradizionale di Riva Ligure.

Il Contest è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Iscrizione al contest entro le ore 18.00 del 15 dicembre.

Consegna delle Torte sabato 16 dicembre entro le ore 11.00.

Per Torta di Zucca gialla tradizionale si intende un dolce realizzato secondo la ricetta tradizionale del paese e con i seguenti ingredienti: zucca gialla, uova, farina, farina di ceci, pinoli, uvetta, vin Santo, zucchero, olio Evo, acqua e sale. Un dolce semplice, ma al tempo stesso convincente nel gusto, buono e senza eccessi, tipico del periodo di Pasqua.

Per informazioni sul Contest sarà a disposizione dei partecipanti il seguente numero di telefono: 0184.482025