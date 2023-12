La Croce Verde Intemelia organizza una raccolta alimentare solidale a Latte (Foto)

La Croce Verde Intemelia organizzerà una raccolta alimentare solidale sabato prossimo, il 16 dicembre, dalle 8 alle 20, presso il supermercato Conad di Latte, frazione di Ventimiglia, in corso Nizza 122.

"Organizziamo, insieme ai Servizi Sociali e in vista del periodo natalizio, una giornata solidale per la raccolta alimentare destinata alle famiglie bisognose della città di Ventimiglia" - fa sapere la Croce Verde Intemelia.

"Il nostro gruppo di volontari sarà presente con un banchetto con la volontaria Patrizia Bottiglieri per la raccolta alimentare e per ogni altra richiesta" - dice la Croce Verde Intemelia - "Vi aspettiamo e vi ringraziamo per quello che sarà il vostro contributo".