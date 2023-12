Taggia: 25enne con due figli senza casa, dal Comune "Caso noto, offerte già alcune alternative alla donna"

Interviene nuovamente l’Amministrazione comunale di Taggia, in relazione alla situazione della donna di 25 anni con due figli piccoli, che ha denunciato l’assenza di una sistemazione per poter vivere, chiedendo aiuto al Comune.

Come scritto questa mattina nel nostro articolo il caso è noto ai servizi competenti e che si stanno intraprendendo interventi mirati a supportare il nucleo familiare: “In questo periodo – evidenzia il comune tabiese - sono state offerte più alternative, in linea con il caso in questione e volte a rendere il soggetto autonomo”.

“Alcune tra le soluzioni fino a oggi proposte, non sono state ancora concordate con l’interessata. Il personale in servizio presso il settore Servizi Sociali – terminano dal Comune - sta proseguendo nel vagliare ogni ulteriore ipotesi di supporto”.