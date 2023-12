Bordighera, Maurizio Forestieri domani ospite del "Ponente International Film Festival"

Domani il maestro dell’animazione italiana Maurizio Forestieri sarà ospite della quarta giornata della diciottesima edizione del Ponente International Film Festival, rassegna cinematografica dedicata all’uomo, alla natura e alla Terra, organizzata dall’associazione culturale onlus La Decima Musa presieduta da Cinzia Mondini, con il contributo di Mibact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria e Città di Bordighera e la direzione artistica di Lino Damiani. Si svolgerà fino al 15 dicembre 2023 a Bordighera, nella splendida location del Cinema Olimpia di via Cadorna 3.

La mattinata di domani è interamente dedicata all’affascinante universo delle api, con un evento dal titolo “Le api salveranno il mondo?”, alle 9,30 e in replica alle 11,15. Si partirà con la presentazione del documentario "La bambina che danza con le api", in cui il regista Flavio Gorni spiegherà l’importanza di questo piccolo insetto impollinatore che rappresenta un po’ la salvezza di tutta la flora mondiale. Oltre a Gorni, interverranno anche le bimbe Nicole Gorni e Sofia Martinetto, Giancarlo Castello, entomologo, e Franz Verrando.

In apertura di serata, alle 20,30, il terzo cortometraggio ligure di questa diciottesima edizione del Ponente Film Fest, Fratellanza, di Cesare Romano ed Eusel Campora, che saranno ospiti in sala.

A seguire, per Corti dal mondo, due corti d’animazione a firma del noto regista e sceneggiatore Maurizio Forestieri, ospite in sala e protagonista di un incontro: alle 21, "Hanukkah – La festa delle luci"e, alle 21,30, "The case – La custodia".

"Hanukkah – La festa delle luci" è ambientato nella Roma del dopoguerra: tra la comunità ebraica che vuole ricominciare a vivere liberamente dopo anni di persecuzioni razziste, una giovane pasticcera di nome Anna lotta per salvare la bottega di famiglia dalle grinfie di Antioco, un uomo meschino e spietato. In un’epoca in cui manca il necessario per vivere, alla vigilia della festa di Hanukkah, l’amicizia e la solidarietà faranno la differenza.

"The case", prodotto dallo studio di animazione Graphilm Entertainment in collaborazione con Rai Ragazzi, vanta il sostegno del MiC (Ministero italiano della cultura) e di Unicef e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). Al centro, la storia di Fadi, un ragazzino che sogna di diventare un violinista, ma la guerra è alle porte. Fadi allora scappa dal suo paese portando con sé quella custodia di violino a lui tanto cara e dalla quale non si separa mai, perché quell’oggetto gli ricorda l’ambiente famigliare e quel sogno di fare musica che non è disposto ad abbandonare.

L’ingresso è gratuito.