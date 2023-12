Sanremo: scomparsa di Paolo Leuzzi, il ricordo e il cordoglio degli Irriducibili della Sanremese

Gli Irriducibili Sanremo esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Paolo Leuzzi, ex assessore e consigliere comunale di Sanremo:

"La politica in questo caso non centra. Leuzzi farà sempre parte della storia del nostro gruppo in quanto nel lontano 2004 ci mise a disposizione un locale seminterrato sito in Via Volta a Sanremo, la nostra prima sede storica. Spesso passava a trovarci per chiacchierare di Sanremese e per vedere come avevamo sistemato quel 'covo' che abbiamo utilizzato fino al 2012 e che in quegli anni è stato il punto di riferimento del tifo organizzato biancazzurro. Alla famiglia le nostre sentite condoglianze".