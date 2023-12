Sanremo: scomparsa di Paolo Leuzzi, il ricordo e il cordoglio della lettrice Isabella Podda

"Caro Direttore,

apprendo con tristezza dal Suo Giornale la notizia della prematura scomparsa del caro amico Paolo LEUZZI.

Impegnata nel volontariato a Sanremo e Provincia per oltre trent'anni, ho avuto modo di conoscere Paolo Leuzzi durante il suo lungo impegno politico in Comune e in Provincia e anche al di fuori della sfera pubblica.

Ricordo con dolore - e rivolgo un pensiero alla sua Famiglia - una persona sincera e onesta, un politico 'di altri tempi' che ha sempre messo il bene comune in cima alle sue priorità, e un amico di quelli veri come ce ne sono pochi.

Mi spiace non poter essere presente alle esequie, ma attraverso il Suo Giornale tenevo a condividere queste poche parole di ricordo e di partecipazione al lutto della Famiglia del caro Paolo.

Ciao Paolo, sarai sempre nei nostri cuori!

Isabella Podda".