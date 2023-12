Sanremo: modificata la segnaletica di corso Marconi a Pian di Poma, rifatto anche il marciapiede (Foto)

Sono stati accontentati residenti e commercianti di corso Marconi, nella zona di Pian di Poma a Sanremo, dopo la levata di scudi di quest’estate quando era stata rifatta la segnaletica orizzontale in ingresso alla città dei fiori.

Secondo i contestatori, la nuova segnaletica gialla, provocava una diminuzione sensibile dello spazio per le due corsie riservate a tutti gli altri veicoli. In particolare il comitato di via Bonmoschetto si era fatto portavoce delle istanze, chiedendo al Comune di porre rimedio al problema di sicurezza stradale venutosi a creare con questi lavori.

Dal comune, invece, avevano evidenziato come la maggior parte degli esperti di viabilità considerano il metodo più semplice e decisamente meno costoso per diminuire il numero di incidenti sulle strade, quello di ridurre la larghezza delle corsie in città, come già sperimentato in alcuni luoghi negli Stati Uniti.

Negli ultimi giorni il Comune ha fatto eseguire una serie di modifiche della segnaletica, dopo aver parlato con i commercianti ed i residenti. In pratica è stato spostato in avanti l’inizio della corsia riservata ai bus che prima iniziava all’ingresso di Pian di Poma.

Contestualmente è stato anche sistemato il marciapiede in asfalto dove era pericoloso. Un lavoro di restyling della zona, che era particolarmente atteso e che, a pochi giorni dalle feste di fine anno, sarà sicuramente gradito.