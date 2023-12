Consiglio Comunale di Diano Castello: sostegno all’iniziativa del comitato “No al CPR nel Golfo Dianese”

Cinque punti all'ordine del giorno per il Consiglio comunale che si è svolto ieri a Diano Castello. Su impulso dei sette Sindaci del Golfo Dianese, lo scorso 17 novembre è nato il comitato 'No al CPR nel Golfo dianese', il cui intento è ampiamente condiviso da tutte le forze politiche e da tutte le associazioni di categoria del Golfo Dianese.

Ieri sera il Consiglio di Diano Castello ha approvato all'unanimità l'adesione e il sostegno alle iniziative del comitato impegnandosi a intraprendere azioni per sostenere le iniziative poste in essere dal Comitato con lo scopo di evitare la creazione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) presso la ex Caserma Camandone.

A questo proposito il Consiglio Comunale ha deciso, in appoggio alle iniziative degli altri comuni del Golfo e on line, di allestire un punto raccolta firme presso:

- il supermercato Basko in via Diano San Pietro, venerdì 15 dicembre dalle 17 alle 19

- il supermercato Eurospin in via Diano San Pietro, lunedì 18 dicembre dalle 17 alle 19

a Varcavello (Alimentari Il Mercato e Farmacia Testa) sabato 23 dicembre dalle 10 alle 12

Verranno raccolte le firme anche al Comune di Diano Castello e all’Ufficio Iat negli orari di apertura

Il Consiglio ha poi ratificato la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2023/2025 e ha approvato la convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale a Poste Italiane. Infine ha proceduto di concerto con il Sindaco, Romano Damonte, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus di Diano Castello individuando come presidente Il Dott. Mario Testa e come consiglieri di amministrazione Antonio Novaro, Daniela Bottino, Bianca Maria Novaro e Renato Bellora.