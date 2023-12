Sanremo: punto nascita dal 1° febbraio, Asl cerca 10 medici e prepara anche un bando per una cooperativa

Nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, Asl 1 Imperiese ha indetto un bando per l’assunzione di 10 dirigenti medici per il reparto di Ostetricia e Ginecologia che, al momento vedono in servizio 7 medici, a fronte dei 17 di cui ci sarebbe bisogno.

E’ stato così indetto un Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato, per tre anni. Chi si candiderà potrà optare per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo.

Contestualmente e per lo stesso reparto, Asl 1 ha avviato per avviar eil 1° febbraio il ‘Punto Nascita’ al ‘Borea’, una procedura di gara per l’affidamento del ‘servizio di esternalizzazione’ da medici specialisti in Ostetricia Ginecologia, per un periodo stimato di 12 mesi (con possibilità di prosecuzione per ulteriori 12).

In pratica viene ricercata una cooperativa con una base d'asta da 2.154.436,29 l’anno.