Sanremo cerca sponsor per i cubi antiterrorismo: c’è un’offerta negli uffici del Comune

In Comune a Sanremo è arrivata un’offerta per sponsorizzare i cubi antiterrorismo del centro durante le prossime festività di Natale. L'amministrazione ha presentato proprio in questi giorni il calendario delle manifestazioni previste per fine anno e, al contempo, è anche al lavoro per abbellire la città. Nel programma generale è prevista anche la copertura dei cubi antiterrorismo installati nelle vie del centro e, qualche settimana fa, gli uffici di Palazzo Bellevue avevano pubblicato il bando per la ricerca di un partner commerciale.

L'appello del Comune ha visto una sola risposta e ora spetterà agli uffici vagliare la proposta in vista dell’assegnazione. La proposta arriva da un accordo tra Logos Kai Metis di Imperia, Kairos Srl di Napoli, Cukaj Aurel di Taggia e Plus42 Srl di Imperia, tutte aziende che operano nel campo dell'edilizia.

All’aggiudicatario, così come stabilito dal bando, sarà garantito: visibilità nelle conferenze stampa ufficiali di presentazione del programma eventi delle festività natalizie 2023/2024; la disponibilità dall'8 dicembre al 6 gennaio dei cubi antiterrorismo di via Matteotti che lo sponsor potrà rivestire con teli grafici appositamente realizzati per promuovere la propria attività. Nello specifico il Comune precisa che verranno messe a disposizione tre lati del cubo mentre uno resterà riservato al Comune per la comunicazione istituzionale legata alle festività natalizie.