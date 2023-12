Sanremo: al via l'installazione delle luminarie, costeranno 170mila euro ed ecco dove saranno

Costeranno 170mila euro e verranno accese ufficialmente l’8 dicembre prossimo con l’albero di Natale in piazza Borea d’Olmo, le luminarie 20/24 di Sanremo. Tutte le luci, ovviamente, saranno a led per consentire un risparmio energetico rispetto a quelle ad incandescenza.

Le luci resteranno accese per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio compresi e, in occasione del Festival, dal 1° all’11 febbraio compresi in tutta la città. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, per quanto riguarda le frazioni e le zone decentrate (Poggio, Bussana, Coldirodi, San Romolo, San Bartolomeo; San Giacomo, San Pietro, Villetta e Verezzo), l’illuminazione è prevista dalle 17 alle 2 mattino.

Dall’8 gennaio verranno rimosse le luminarie installate e relativi supporti nelle frazioni e zone decentrate e, nel resto della città, la sostituzione di tutte le installazioni a carattere natalizio e relativi supporti con soggetti neutri o musicali, ma anche legati ad eventuali sponsor, che saranno posizionati in luoghi ancora da definire, per il periodo festivaliero.

Verrà installato il cosiddetto ‘Tetto luminoso a led’ nelle seguenti strade: via Matteotti, via Verdi, via Mameli, via Palazzo, via Cavour, piazza Bresca, piazza Sardi e corso Imperatrice tra l’intersezione con via Verdi e quella con largo Nuvoloni

Gli elementi luminosi sopra i cavi del bus verranno installati in: via Roma, via XX Settembre, via San Francesco (da via Roglio a piazza Colombo), via Gaudio (superiore e inferiore), via Gioberti, via Feraldi, via Carli (superiore e inferiore), via Debenedetti, via Corradi, via A. Volta, via Giovanni Marsaglia e via Fiume.

Saranno installate luminarie ad ‘archi’ in rivolte San Sebastiano e nel tunnel tra via Palazzo e piazza Cassini ma anche in piazza Colombo, via Manzoni, via Asquasciati, corso Garibaldi, rondò Francia, via Volturno, via Piave, via Massabò, all’incrocio tra via Galilei e via Caduti del Lavoro (quartiere Polo Nord), piazza Cassini, corso Nazario Sauro, giardini Vittorio Veneto, largo Nuvoloni, l’intersezione tra via Galilei e via Martiri (quartiere del Borgo), nelle frazioni di Coldirodi, Bussana e Poggio.

‘Cascate luminose’ sarannno installate al Palafiori, sulla facciata principale, in piazza Colombo con l’illuminazione dell’albero, corso Nazario Sauro, sulla ringhiera del marciapiede prospiciente il porto Vecchio’, corso Imperatrice e via Nino Bixio (dal Lolli Palace alla statua della Primavera con l’illuminazione dei tronchi delle palme).

Installazioni con elementi luminosi ‘3D’ saranno installati nei quartieri del: Borgo, Baragallo, Foce (alla rotonda), San Martino (tra via Lamarmora e via della Repubblica); nelle frazioni di: San Bartolomeo, San Giacomo, San Pietro, Villetta, Verezzo e San Romolo; e anche in: rondò Garibaldi, corso Orazio Raimondo (sul retro della fontana e sull’aiuola), corso Mombello (superiore e inferiore), piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli) e piazza Borea d’Olmo.

Altre luci saranno installate in: via Pietro Agosti, via Martiri della Libertà, corso Matuzia (da corso Imperatrice a intersezione con via Padre Semeria), corso Cavallotti (dall’incrocio con C.so Garibaldi alla Chiesa di San Martino).