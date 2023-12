Progetto 'Capire': Veronica Russo “Liguria esempio virtuoso di dialogo tra giunta e consiglio regionale”

“L’esperienza del Consiglio regionale ligure è un concreto e virtuoso esempio di come si sia instaurato un contatto costante tra Uffici, sfruttando il fattore dell’esistenza di un Gruppo tecnico per la semplificazione Giunta-Consiglio, già istituito per legge e volutamente riattivato per un confronto anche in tema di valutazione”.

Così la consigliera Veronica Russo oggi a Palazzo Chigi a Roma, in rappresentanza del Consiglio regionale ligure, al seminario 'La valutazione delle politiche: l'utile dialogo tra Assemblee e Giunte', promosso nell’ambito del Progetto CAPIRe dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

“Un progetto – prosegue Veronica Russo – che conferma la consapevolezza della necessità di porre l’attenzione sui rapporti con gli Esecutivi nello svolgimento della funzione di controllo svolta dall’organo assembleare. La costante attenzione e supporto politico rivolti all’operato tecnico ha consentito un margine d’azione avente una doppia copertura: normativa e istituzionale”.

“Aver tradotto l’impegno ad una procedura operativa omogenea – conclude la consigliera - rappresenta un traguardo importante che dimostra come una certa sensibilità politica sia idonea a far proseguire un percorso che la lega a doppio filo con la parte tecnica nelle reciproche competenze e ruoli”.