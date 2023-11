Taggia e Casa di Comunità, Chiara Cerri "Puntiamo a riaprire il centro prelievi"

"In attesa che venga attivata la casa di comunità, perché non riapriamo un centro prelievi nell'ex hub vaccinale all'interno della stazione di Taggia?"

È l'idea della consigliere regionale Chiara Cerri, per rispondere alla comunità locale che da tempo richiede la riattivazione del centro per prelievi pubblico. Un servizio che fino a qualche anno fa era operativo in via Nino Pesce ad Arma, poi la chiusura, le convenzioni con il privato e le difficoltà a riaprirlo. Ora, per Cerri, con l'interruzione dell'attività di vaccinazione Covid nei locali allestiti nella stazione ferroviaria, c'è un'opportunità da cogliere.

"Il centro prelievi verrà riattivato con la nascita della Casa di Comunità, nei locali al piano più alto della stazione. Intanto, però, già adesso c'è uno spazio che potrebbe essere utilizzabile: l'ex hub vaccinale al primo piano della stazione ferroviaria. Oggi i locali sono dismessi e così con l'assessore regionale alla sanità Angelo Grattarola, abbiamo avviato un dialogo con il direttore generale di ASL 1 Luca Filippo Maria Stucchi, il sindaco di Taggia, Mario Conio e il consigliere con delega alla sanità, Giancarlo Ceresola".

In occasione della firma dei contratti per le case della comunità a Taggia e Ventimiglia, lo scorso 30 ottobre (LINK), i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nei locali usati per la campagna di vaccinazione Covid. "Si tratta di spazi - assicura Chiara Cerri - usati fino a poco tempo fa e pronti ad ospitare un centro prelievi. Da tempo la comunità chiede che il servizio venga riattivato ed è in programma che torni sul territorio. Le Case di Comunità sono finanziate con il PNRR e ne è prevista l'operatività entro fine 2026".