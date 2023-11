Bordighera: dietro front al 'Montale', oggi i lavori all'impianto e rinvio dello sciopero (Foto)

Gli studenti dell’istituto Montale di Bordighera non sarebbero dovuti entrare in classe, questa mattina, perché nelle aule e in palestra, negli ultimi giorni, faceva troppo freddo.

Oggi era previsto uno sciopero per manifestare il loro disagio: “I riscaldamenti non funzionano" - ci avevano detto - "Fa freddo in tutto l’edificio: nell’atrio, nei corridoi, nelle classi e in palestra. Le temperature variano dai 7 ai 9 gradi”.