Sanremo: la Confartigianato incontra il neo assessore allo sviluppo economico Alessio Piana

Si è svolto ieri un incontro tra la Confartigianato ed il neo assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, in subentro ad Andrea Benveduti. La riunione in presenza si è tenuta a Genova, ma è stata seguita on line dai responsabili delle rispettive province. Per la Confartigianato della provincia di Imperia è intervenuta, collegandosi dalla sala riunioni della sede di Sanremo, il Presidente Donatella Vivaldi.

Durante l’incontro sono stati introdotti al neo assessore le principali figure di rappresentanza di Confartigianato Liguria, che hanno ribadito il loro pieno supporto per l’economia locale e le imprese del territorio. Nel dettaglio sono stati presentati ad Alessio Piana i principali obiettivi e sono state analizzate le principali problematiche da affrontare, in particolare per la provincia di Imperia quelle dei balneari, dei tassisti e il discorso legato alla viabilità.