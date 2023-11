Pallavolo: ottavo turno da dimenticare per il Grafiche Amadeo, i gialloneri concedono i tre punti al Mercatò Alba

Le pesanti defezioni che la squadra è costretta a fronteggiare nel corso di questa importante fase della stagione non bastano a giustificare la deludente prova del Grafiche Amadeo uscita sconfitta ieri sera a villa Citera, a Sanremo per 3 a 0 ad opera dei piemontesi del Mercatò Alba.

17-25; 17-25 e 16-25 i parziali della gara valida per l’8a giornata del girone di andata del campionato nazionale maschile di volley di serie B.

«E’ stata la nostra peggiore prestazione della stagione – commenta visibilmente irritato il presidente Giuseppe Privitera– di fronte alle assenze che stanno minando pesantemente il corso della nostra stagione, mi aspettavo almeno una prova d’orgoglio della mia squadra che ha invece lasciato campo libero agli avversari senza tentare la ben che minima reazione. Quel che è peggio è che abbiamo collezionato una serie imperdonabile di errori che in una campionato come questo bisogna assolutamente evitare di commettere. Quello di ieri sera non deve essere stato un bel vedere da parte del nostro pubblico che ci segue sempre appassionatamente e col quale mi scuso personalmente. Spero in una pronta reazione da parte dei ragazzi le cui caratteristiche non sono certo quelle mostrate nel corso del match con l’Alba».

Aderendo all’invito di Sport e Salute, segnandosi il volto con un tratto di rosso, anche giocatori, dirigenti e tecnici del Grafiche Amadeo hanno inteso partecipare alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne e dare il proprio contributo promuovendo il progetto “Un passo contro la violenza” il cui scopo è quello di proporre attività sportive rivolte alle donne vittime di abusi e violenza e alle loro famiglie.

Sabato 2 dicembre, in occasione della 9a giornata del girone di andata, il Grafiche Amadeo sarà impegnato in trasferta sul campo del PVLCerealterra Cirié. La sfida si disputerà alle ore 18,30 presso la palestra IIST D’Oria ex Grassi di via Prever.

I risultati delle altre gare dell’8a giornata : Zephir Mulattieri SP – PVLCerealterra Cirié 0-3; Yaka Malnate VA – Sant’Anna TomCar TO 3.1; Alto Canavese – Trading Log SP 3-0; Ilario Ormezzano BI – Rossella ETS Caronno 1-3; Saronno – R&S Mozzate 3-1. Riposa: Parrella TO.