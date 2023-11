Calcio, Prima Categoria. Tris alla Virtus Sanremo e terza vittoria consecutiva per l’Ospedaletti

Terza vittoria consecutiva e una serie di quattro risultati utili per l’Ospedaletti che questo pomeriggio ha liquidato la pratica Virtus Sanremo con un netto 3-0 firmato Grifo, Bosio e Russo.

Gli orange partono forte e dopo soli due minuti Verbicaro ha una palla gol, Nerenhausen si fa trovare pronto. L’Ospedaletti continua ad attaccare, ma la Virtus Sanremo si rende pericolosa su azione di contropiede, tiro di Zanetti sotto la traversa che impegna Bazzoli. Il numero 9 della Virtus si mette in mostra anche su calcio di punizione, ma Bazzoli non si fa sorprendere. La rete del vantaggio per l’Ospedaletti arriva al minuto 35: Avandro conquista un calcio di punizione, batte Grifo che mette la sfera in porta complice anche una leggera deviazione.

Nel secondo tempo l’Ospedaletti parte bene e al 66’ raddoppia. Cambio di gioco da parte di Russo che serve Bosio, il numero 11 supera un avversario e deposita in rete per il raddoppio. La gara si chiude quattro minuti più tardi: azione firmata da Molinari e Sartori con quest’ultimo che colpisce la traversa, sulla palla si fa trovare pronto Russo che segna la rete del definitivo 3-0.

“Oggi è stata una partita molto corretta, faccio i complimenti a tutti. Siamo stati bravi a interpretare bene la partita nonostante le assenze, devo dire ‘bravi’ ai ragazzi, anche chi gioca meno si è fatto trovare pronto - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - vedo una buona crescita del gruppo, è una squadra nuova, ora siamo tranquilli e siamo contenti, i ragazzi si allenano bene e questi sono i risultati. Giochiamo partita per partita e vediamo dove possiamo arrivare. È bello vedere tanti giovani in campo e anche un elemento di esperienza come Bosio che si diverte insieme a loro”.

Virtus Sanremo - Ospedaletti 0-3

Marcatori: Grifo 35’, Bosio 66’, Russo 70’



LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saih, 4 Bestagno (15 Sartori), 5 Caffi, 6 Cianci (13 Vinciguerra), 7 Avandro (19 Moglan), 8 Molinari, 9 Verbicaro (18 Saa Zambrano), 10 Grifo, 11 Bosio (14 Manno)

A disposizione: 12 Sambito, 16 Mema, 17 Siberie, 20 Ferrari

Allenatore: Fabio Luccisano

Virtus Sanremo: 1 Nerenhausen, 2 Oddo, 3 Abayomi, 4 Taggiasco (18 Lanteri), 5 Iacovetta, 6 Birliga (14 Lo Gambino), 7 Verrando (20 Ndiaye), 8 Prette, 9 Zanetti (16 Capuzzi), 10 Basso (19 Lopez), 11 Bastita

A disposizione: 13 Piermarini, 15 Simbari, 17 Capozucca

Allenatore: Daniele Capozucca

Arbitro: Sig. Fabio Fioriello (Imperia)

Ammoniti: Cianci, Avandro, Grifo, Birliga