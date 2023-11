Pallamano, fine settimana ricco di impegni per l'Abc Bordighera (Foto)

Sarà un fine settimana ricco di impegni per le formazioni dell'Abc Bordighera.

I primi a scendere in campo oggi alle 14.30 contro il Mentone saranno gli under 13, guidati dalla coppia Conte /Gagliolo. Per loro sarà il debutto stagionale nel campionato dipartimentale francese. "Per l'occasione verrà utilizzata la maglia con il nuovo sponsor Romolo AmareA affiancato da quello storico ERA food" - fa sapere l'Abc Bordighera.

Dopo il turno di riposo riprenderà anche l'under 17, targata Idrotecnica F. Becagli, che, domani alle 17, affronterà in un match impegnativo il Molteno (Lc). "La formazione riabbraccerà anche Awsman al rientro dall'esperienza con la sua nazionale" - dice l'Abc Bordighera - "La partita si presenta difficile ma se affrontata con la giusta attenzione potrebbe riservare grandi soddisfazioni".

Nel pomeriggio di sabato, invece, le atlete bordigotte, aggregate alla Pallamano Imperia, saranno impegnate a Grasse contro le pari età locali.

I giovani under 15, anche loro in prestito ma alla Pallamano Ventimiglia, domani affronteranno una lunga trasferta a Vigliano Biellese per giocare il secondo concentramento interregionale under 15.

"Ringraziamo tutti gli sponsor che, come sempre, ci sosterranno anche in questa esperienza!” - conclude l'Abc Bordighera.

