Bordighera Nuoto: da coach ad atleta, Sabrina Floris agli Europei tra i master

Floris Sabrina, classe 1977, la Capo Coach della ASD Bordighera Nuoto, quasi tutta una vita dedicata al nuoto, prima come solo atleta, ora come allenatrice ed atleta, ha partecipato ai Campionati Europei di nuoto Master, organizzati dalla Len ( Lega Europea del Nuoto), che si sono tenuti a Madeira (Portogallo) dal 19 al 25 novembre 2023. "Che dire eccellenti le prestazioni della ns Sabrina, che è scesa in vasca per disputare le gare nelle discipline dei 100, 200 e 50 dorso, e conquistando una medaglia in ogni competizione: argento nei 100mt dorso; bronzo nei 200mt dorso e un’altro argento nei 50 dorso" - commentano dalla società bordigotta.



"I sentimenti di tutta Bordighera Nuoto, dei suoi atleti, colleghi e della dirigenza, non possono che essere di grande orgoglio e stima. Riuscire a conciliare una vita lavorativa, la gestione familiare e gli allenamenti sportivi, non è semplice, ma come ha dimostrato Floris Sabrina. - aggiungono - Quando si ha passione , ma soprattuto tanto cuore, per ciò che si fa, i risultati arrivano, ed anche di alto livello".



"Supporti fondamentali ed importantissimi per raggiungere questi risultati, sono stati dati a FLORIS Sabrina, dal suo Mental Coach e personal Trainer, Richmar Siberie e dal suo Allenatore Roberto PO’, figure di provata e altissima professionalità. Per concludere non possiamo che dire:” brava, grande , immensa Floris Sabrina, la ns Super Coach, ti aspettiamo a bordo vasca, per continuare a trasmettere la tua passione, a tutti i tuoi atleti, con tutta la tua professionalità e il tuo gran………cuore" - chiosano dalla Bordighera Nuoto.