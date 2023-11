Sanremo: BiblioTecla con CNA, mercoledì Igor Sibaldi presenta "La Russia non esiste"

Nel cuore di Sanremo nel suggestivo Forte di Santa Tecla mercoledì 29 novembre alle 17 per la rassegna “BiblioTecla” un nuovo appuntamento imperdibile. Igor Sibaldi presenta il suo ultimo romanzo “La Russia non esiste”. Lo stimato autore, filosofo, teologo e filologo sarà presentato dal sociologo Luca Aschei. L’autore firmerà le copie del romanzo agli intervenuti.

L’evento al Forte di Santa Tecla rientra nella rassegna BiblioTecla, nata dalla collaborazione tra Forte Santa Tecla Sanremo e Ubik Sanremo Libri, e che vede in questa occasione il supporto di CNA Cultura e Studio Aschei.

“Desideriamo che questa nuova collaborazione possa durare nel tempo per avvicinare tutti al mondo della cultura affinché ci possa rilassare e lasciare sognare. Vogliamo che non solo gli appassionati di cultura siano sempre presenti a questi interessanti eventi, vogliamo anche gli imprenditori e tutti coloro che assorbiti nel mondo del lavoro spesso non hanno tempo di godere di queste iniziative" - commenta Aschei ideatore di CNA Cultura e artefice di questo evento in particolare - Sono sicuro che gli imprenditori frequentando eventi di cultura saranno stimolati a nuove idee e farli incontrare con sognatori particolarmente fervidi, anche se in altri campi, è un modo per allargare i nostri orizzonti".

L'evento non è solo rivolto agli imprenditori, ma naturalmente ai cittadini e ai giovani. Per Aschei, l'arte in tutte le sue forme può aprire le menti e lasciare spazio a pensieri nuovi, utili per tutti. "Incontrare personaggi del mondo della cultura è un ponte con il mondo del lavoro per far sì che anche chi è sempre oberato di impegni abbia un contatto privilegiato con artisti, scrittori e persone che lasciano la loro mente spaziare tra colori, parole e opere d'arte per conoscere un mondo che spesso sembra lontano, ma lontano non è e aiuta a inventare nuove cose, nuovi lavori per il futuro. È per questo che con CNA Cultura si vogliono affiancare tutti gli eventi del territorio degni di nota".

Continua Aschei: "Naturalmente, per presentare un romanzo bisogna prima leggerlo, e devo dire che ora che l'ho finito non lascerò morire il libro su uno scaffale, ho intenzione già tra poco di rileggerlo perché non voglio che nulla mi sfugga. In ogni capitolo c'è avventura, c’è amore e anche, come nello stile del maestro romanziere Sibaldi, un messaggio, un insegnamento".

"CNA Cultura ideata da CNA Imperia dimostra con la sponsorizzazione di questo evento di saper scegliere partner di eccezione come Ubik con la rassegna “BiblioTecla” al Forte di Santa Tecla e ancora una volta dimostra il suo impegno a essere vicino alle esigenze del territorio, offrendo un ponte tra le imprese e il vibrante mondo della cultura sempre ben promossi dal Forte di Santa Tecla a Sanremo. - sottolineano da CNA - Questa iniziativa promette di essere solo l'inizio di una serie di eventi collaborativi che arricchiranno la vita culturale del territorio e coinvolgeranno attivamente aziende e cittadini nella bellezza e nell'ispirazione che la cultura può offrire".

Il commento di Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, sull’evento al Forte e la partecipazione di CNA Cultura: “Sarà un'esperienza culturale e aziendale straordinaria. È con un profondo senso di soddisfazione e un'entusiasmante prospettiva di crescita che attendo l’evento che ci coinvolge insieme ad altri operatori di eccezione. In questa sinergia unica tra imprenditorialità e cultura, CNA Imperia inaugura un nuovo capitolo attraverso la sezione CNA Cultura con partnership di elevato valore, dimostrando ancora una volta l’impegno a essere una forza motrice non solo nell'ambito economico, ma anche in quello culturale. Già le nostre esperienze in cultura culinaria hanno avuto un grande successo, ricordo l’ultima Vini in Villa a villa Ormond e il Beer Festival a Portosole.”

Aggiunge Luca Aschei artefice e presentatore dell’autore del libro: “Un evento di raffinata eccellenza culturale con Igor Sibaldi ormai un maestro per molte persone che lo conoscono e lo seguono da anni. Altri saranno gli eventi che mi adopererò di sponsorizzare con l'intento di aprire le porte ad un mondo di conoscenza e ispirazione per le aziende e per la cittadinanza del nostro territorio. Il connubio tra l'eleganza culturale e il fervore imprenditoriale si manifesta in un dialogo che si prefigura illuminante e stimolante. La cultura, oltre a essere un faro per le menti curiose, diviene un catalizzatore per l'eccellenza imprenditoriale, unendo, passato e presente, lavoro e arte, in un abbraccio che potremmo definire sinfonico".

Conclude Aschei: “Ringrazio anticipatamente coloro che parteciperanno a questa esperienza di raffinato savoir-faire. Ringrazio il Direttore del Forte di Santa Tecla l’Architetto Alberto Parodi per la disponibilità concessa e ringrazio Francesco di Ubik per la fattiva collaborazione. Non vedo l'ora di condividere questa immersione nell'arte e nella cultura che, sono certo, plasmerà il nostro percorso futuro in modo indimenticabile. Ricordiamo che la partecipazione agli eventi di BiblioTecla è gratuito: in occasione degli eventi sarà possibile visitare il Forte con tariffe agevolate".