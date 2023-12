Area Sanremo 2023, ecco i finalisti: Amadeus "I giovani sono la mia prima missione"

Rodelli Fabio - Roadelli - Singolo

Ionta Serena - Serepocaiontas - Singolo

Palumbo Noemi - Ariele - Singolo

Rizzato Noemi - Memi - Singolo

Tasco Gabriele - Lele Mi - Singolo

Posniak Daniel Lorenzo - Daniel - Singolo

Barbini Nicolo’ Blu - B.L.U. - Singolo

Gorla Neggia Gaia - Ansia - Singolo

Mengoni Luca - Lumen - Singolo

Castello Federico - Fellow - Singolo

Merolle Gianmarco - Teseghella - Singolo

Negro Lorenzo - V3N3R3 - Singolo

Loggia Zak - Omini - Band

Andrei Sergio - Sergio Andrei

Barbati Elena - Euphória (Band)

Guarino Anita - Ventidue - Singolo

Petrone Lorenzo Shori Andrea - Shori - Singolo

Petralia Giordana - Nausica - Singolo

Di Lenola Laura - Laura E La Terra Di Giu’ - Band

Di Pinto Armando - Dipinto - Singolo

Le dichiarazioni

"Amo Sanremo, qua ci sono passato quando lavoravo nelle radio per fare le interviste. - ha detto Amadeus - Non avrei mai immaginato di condurre Sanremo e fare il direttore artistico per 5 anni. Conosco il vostro mondo. La mia prima missione quando ho preso Sanremo era di farlo amare dai giovani e questa è la mia più grande soddisfazione. Quando sono arrivato, i giovani erano più o meno il 30% sotto i 25-30 anni che seguivano Sanremo. Adesso è arrivato addirittura al 98% di presenze di Giovani. Grazie a voi, ai giovani che porto direttamente tra i big. La linea è molto sottile tra voi e i big. Per me non c'è. Auguro a voi stessi di essere presto un big del Festival di Sanremo. C'è stato un record quest'anno per Area Sanremo. Il livello si è decisamente alzato in questi anni. Il vostro livello è altissimo. Molti di voi hanno lavorato bene, bene, bene. C'è grande impegno, carisma, ci sono novità, sperimentazioni ed è quello che dovete fare. È un imbuto, pensate, più di 650 a Sanremo Giovani, più di 700 ad Area Sanremo, alla fine ne arrivano 12 alla finale di Rai 1 e ne arrivano 3 sul palco dell'Ariston. Però questo non vi deve scoraggiare. Pensate sempre al massimo e non arrendetevi mai".

"Avere come presidente Amadeus e tutta la professionalità della commissione artistica, penso sia qualcosa di importante - ha sottolineato Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo - L'Orchestra Sinfonica e l'assessore Giuseppe Faraldi hanno fatto un lavoro egregio. Area Sanremo non finisce qua. Ci sarà il palco, durante il Festival, in piazza Colombo, avremo il piacere di invitare molti di voi a suonare con la Sinfonica all'auditorium Franco Alfano. È un concorso che non si focalizza solo in questo ma in un grande lavoro che cerchiamo di portare avanti. Grazie a tutti voi, siete stati fantastici e avete dimostrato un grande affetto e mi auguro che qualcosa vi sia tornato indietro".

"Oggi ricordiamo anche Vittorio De Scalzi, personaggio importantissimo per Sanremo e più in generale un grande della musica italiana - ha aggiunto Federico Carion - Tutto lo staff ha fatto un grande lavori, così come la commissione composta da super professionisti, grandissimi personaggi. Come Sinfonica, raccogliendo l'invito del Comune, abbiamo organizzato anche quest'anno Area Sanremo e per noi l'obiettivo raggiunto è stato di fare emozionare tutti voi. Farvi vivere e assaporare un po' quello che è Sanremo, l'aria del Festival, avete iniziato a vedere qualcosa... la Sanremo Experience".