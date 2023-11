Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi a un passo dalla vittoria in Coppa Davis, perde al tie-break

Che peccato! Matteo Arnaldi non riesce nell’impresa di battere l’olandese Botic van de Zandschulp, n° 51 del ranking Atp, ovvero 7 posizioni in meno del tennista sanremese. Alla fine anche due match point per l’azzurro di Sanremo che, però, non è riuscito ad avere la meglio dell’avversario, nella prima partita della Coppa Davis, in corso di svolgimento a Malaga, in Spagna.

Abbinato al n° 2 della formazione olandese, Matteo ha vinto il primo set al tie-break, con un avversario che per tutto il match ha fatto del servizio la sua arma vincente, con una percentuale di prime palle e ace davvero importanti. Una prima partita giocata punto a punto e che il matuziano si è aggiudicato sul filo di lana.

Il secondo set ha visto Arnaldi calare vistosamente, in particolare sul piano fisico, concedendo molto all’avversario che, continuando a martellare con la prima di servizio, ha chiuso con il punteggio di 6-3.

La terza e decisiva partita ci ha consegnato un Arnaldi nuovamente sugli scudi, che è riuscito a recuperare il break dell’olandese e ad arrivare al tie-break. Nel gioco decisivo ha avuto due palle per vincere il match ma, purtroppo, alla prima che si è giocato van de Zandschulp, è riuscito a conquistare la partita.

Ora tocca a Jannik Sinner, numero uno italiano, che dovrà cercare di fare il punto per pareggiare e poi sperare nel doppio, in modo da passare i quarti finale del tabellone che porta alla leggendaria insalatiera d’argento.