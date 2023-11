Sanremo: nuova convenzione Rai-Comune, il commento del consigliere comunale Umberto Bellini

“Ho appreso con grande soddisfazione la comunicazione del sindaco Biancheri riguardo la conclusione delle trattative con la RAI in merito al rinnovo della convenzione per lo svolgimento del Festival della Canzone”.

Così il consigliere comunale Umberto Bellini interviene in merito al nuovo accordo tra Comune di Sanremo e Rai.

“Una trattativa lunga - aggiunge Bellini - condotta sotto traccia dal nostro primo cittadino, dal bravo assessore al Turismo col supporto della struttura dirigenziale, che ha portato un maggior introito nelle casse comunali di oltre 650.000 euro (quasi il 15% di incremento) rispetto al precedente accordo. Un ottimo accordo dunque, non solo in termini prettamente monetari, ma anche per il grande ritorno pubblicitario ed economico che si riverbererà sulla intera città non solo nel periodo festivaliero. Scrivo queste poche righe reduce da un consiglio comunale nel quale una normale operazione di razionalizzazione operativa condotta da uno dei principali gruppi bancari è diventata demagogica occasione di caricare sulle spalle del sindaco inesistenti (ovviamente) responsabilità e ritengo quindi doveroso complimentarmi con lui per l'efficacia dimostrata nella trattativa di cui sopra, nell'agire concretamente senza proclami raggiungendo ottimi risultati come del resto fatto durante tutta la sua decennale sindacatura”.