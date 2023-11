Il Pastificio Prota inaugura il nuovo punto vendita 'Il buono a tavola'

Una storia di famiglia e tradizione

Da oltre 50 anni, la pasta del Pastificio Prota si trova sulle tavole degli italiani. La storia dell'azienda inizia nel 1969 a Portici, in Campania, dove Gaetano e Luisa Prota fondano un piccolo pastificio artigianale. Il duro lavoro e la passione per la tradizione fanno crescere rapidamente l'azienda, che nel 1996 si trasferisce ad Arma di Taggia, in Liguria.

In Liguria, la famiglia Prota continua a produrre pasta fresca con le stesse ricette e la stessa cura del dettaglio che l'hanno resa famosa. La figlia Maria, che prepara i deliziosi ripieni, e il nipote Raffaele, che affianca e sostiene i suoi nonni, sono gli artefici di questa tradizione che si tramanda da generazioni.

Un nuovo progetto per valorizzare i prodotti locali

Nel 2019, Raffaele Celardo e sua moglie Valeria danno vita a un nuovo progetto: “Il buono a tavola”, un piccolo negozio annesso al pastificio in cui sarà possibile acquistare non solo pasta fresca ma anche altri prodotti locali.

Il negozio sarà dedicato esclusivamente al cliente privato. Oltre a tutta la pasta fresca, si potranno trovare prodotti di artigiani locali, tra cui olio taggiasco, olive, vasetti con vari ingredienti, pomodori secchi, pasticceria secca, vini locali, sughi pronti, marmellate e miele.

L'inaugurazione del nuovo punto vendita

Dopo intenso lavoro e sacrifici, il progetto “Il buono a tavola” prende finalmente vita. L'inaugurazione del nuovo punto vendita del pastificio Prota si terrà sabato 25 novembre a partire dalle 17.00 in via Aurelia Levante, 2 ad Arma di Taggia. Durante l'inaugurazione, i visitatori potranno degustare i prodotti del pastificio e scoprire le novità del nuovo negozio.

“Siamo molto felici di inaugurare questo nuovo punto vendita - ha dichiarato Raffaele Celardo, titolare del Pastificio Prota- Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza di gusto completa, proponendo loro non solo la nostra pasta fresca, ma anche altri prodotti di alta qualità realizzati con le stesse materie prime e con la stessa passione. L'evento sarà un'occasione imperdibile per conoscere la storia e la tradizione del Pastificio Prota e per gustare i suoi prodotti di alta qualità”.





Per ogni ulteriore informazione potete visitare il Sito o le pagine Facebook e Instagram