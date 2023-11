Ventimiglia, gravi problemi a scuola: sit-in degli studenti davanti al 'Fermi' (Foto e video)

Sit-in degli studenti, questa mattina davanti all'istituto Fermi in via Roma a Ventimiglia. I ragazzi dell'istituto statale d'istruzione secondaria superiore Fermi-Polo-Montale, questa mattina, hanno deciso di non entrare in classe per manifestare contro alcune problematiche strutturali riscontrate all'interno della scuola.

Diverse le situazioni che vengono contestate dagli studenti che, da tempo hanno presentato richieste di intervento sia in Comune che in Procura. Portavoce della protesta è stata Giulia, studentessa della quinta R ad indirizzo turistico: “Abbiamo organizzato lo sciopero - ha detto - per far capire le problematiche che viviamo ogni giorno. Abbiamo protocollato una raccolta firme in comune, scrivendo anche alla Procura. I problemi riguardano il freddo, visto che non abbiamo ancora i riscaldamenti accesi mentre i bagni sono chiusi in quanto i termosifoni sono rotti e ieri si sono allagati. C’è anche il problema delle tapparelle che rischiano di cadere facendo male a qualcuno. Abbiamo un giardino non accessibile, visto che quando sono stati eseguiti i lavori, sono stati lasciate le macerie”.

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, accoglierà nelle prossime ore una delegazione di studenti per parlare delle problematiche esposte questa mattina. Il primo cittadino, nel frattempo, ha già parlato con la Provincia e, la prossima settimana, è previsto un sopralluogo all'interno della scuola.