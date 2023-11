Ventimiglia, al via la mostra di Corrado Puma nella galleria d'arte Sant'Agostino (Foto)

E' stata inaugurata, sabato pomeriggio, la mostra "Reale surreale e giraffe dal collo lungo" di Corrado Puma in esposizione nella galleria d'arte Sant'Agostino in via Ruffini a Ventimiglia.

Tante persone hanno ammirato le opere dell'artista ascoltando musica e degustando un ricco rinfresco. Al vernissage erano presenti anche l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro e il consigliere comunale Simone Bertolucci.

La mostra a cura di Fabio Falone si potrà visitare fino al 9 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9.30alle 12.30 e dalle 15 alle 19.