Passeggiata al Parasio per la ‘Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne’ con Marina Caramellino

Fra pochi giorni sarà di nuovo il 25 novembre quella giornata dell'anno che nel lontano 1999 l'O.N.U. ha dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre un'onda mediatica sul tema della violenza per un solo giorno, per poi ricadere nel buio di quella percezione sociale, dove permangono gli stereotipi di genere e la sottovalutazione della violenza in tutte le sue forme

La violenza sulle donne non è solo il femminicidio, ma si sviluppa in molte altre forme che ledono e violano i diritti delle donne quotidianamente, come la violenza verbale, fisica, domestica, psicologica, economica e per disparità sociale. Nel corso del 2023 stando ai dati del Viminale aggiornati allo scorso 12 novembre sono stati commessi in Italia 285 omicidi.

A Imperia vogliamo ricordarle tutte queste donne come noi, con una passeggiata nell'antico Parasio luogo in cui vissero molte donne immigrate prima italiane poi straniere, mamme lavoratrici un angolo delizioso della nostra città arricchito e abbellito al femminile.

La guida escursionistica ambientale Marina Caramellino accompagnerà, in modo gratuito per una passeggiata sulla collina vi porto Maurizio. Il ritrovo è per le 10 sulle scale del Duomo con un accessorio rosso e scarpe comode. Per avere più informazioni si può chiamare o scrivere a Marina al 3371066940