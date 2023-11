Sanremo: dopo il restyling 'sopra' partono i lavori per la sicurezza 'sotto' il solettone di piazza Colombo (Foto)

Sono iniziate questa mattina le procedure per realizzare tutta una serie di importanti interventi di manutenzione del solettone di piazza Colombo.

Lavori fondamentali per la sicurezza, che vengono eseguiti subito dopo la sistemazione della parte superiore, tornata finalmente a far ‘affacciare’ la piazza verso il lato Sud della città dei fiori. Da sabato scorso sono stati allestiti sul solettone i container per gli attrezzi necessari a procedere al nuovo lavoro di risanamento della soletta sottostante. Verranno controllati ed eventualmente sostituiti i ferri ammalorati, ma è prevista anche la pitturazione delle murature, dei frontalini e edelle copertine in marmo da sistemare. Saranno anche pitturate le ringhiere e i pali dell’illuminazione pubblica.

Si tratta di lavori di manutenzione che ridaranno splendore e sicurezza a tutta l’area.