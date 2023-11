Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 NOVEMBRE



SANREMO



7.30. Escursione fino al Rocher de Mayma, una vetta poco nota della Val Roya che sovrasta il paese di Tende. Evento a cura del CAI Sanremo. Ritrovo è previsto alle 7.30 presso l’ex stazione FS di Sanremo, info 327 2274813 (più info)

9.00. ‘Se ti muovi il diabete si ferma’ (tre partenze alle ore 9.30; 10.00 & 10.30): camminata Lions non competitiva contro il Diabete aperta a tutti (famiglie, ragazzi, nonni, anche ai piccoli amici a quattro zampe) + screening gratuito all’arrivo ad Arma di Taggia e alla partenza. Ritrovo in Via Matteotti davanti al Cinema Centrale (locandina)

21.00. Spettacolo di Rocco Papaleo in ‘L’Ispettore Generale’ di Gogol per la drammaturgia di Leo Muscato. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



6.35. Partenza da Calata Anselmi della 12ª edizione della Ronde Valli Imperiesi su 206,00 km totali, 43,60 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale ‘Guardiabella’ (da Aurigo a Caravonica). Arrivo previsto gara alle 16 in Piazzale Capitaneria (più info a questo link)



8.00. Escursione al Pic Baudon ed il paese di Peille nell’entroterra di Mentone accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo alle h 8 al parcheggio uscita Imperia ovest oppure h 8.30 autoporto Ventimiglia o h 9.30 Peille nel parcheggio del cimitero, info 346 7944194 (più info)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



8.30. Escursione al Pic Baudon ed il paese di Peille nell’entroterra di Mentone accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo alle h 8 al parcheggio uscita Imperia ovest oppure h 8.30 autoporto Ventimiglia o h 9.30 Peille nel parcheggio del cimitero, info 346 7944194 (più info)

10.00-12.30. Mostra in occasione della ‘Giornate della Storia’ dell’Ente Agosto Medievale. Alle 11 visita guidata a tema sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata

10.00. Esposizione di abiti storici presso il centro culturale Sala delle Volte in Piazzetta del Canto nel Centro Storico

15.00. Conferenza dal tema ‘San Martino di Tours, origini della cavalleria filo cristiana sino al passaggio dei Cavalieri del Tempio in Liguria, realtà odierne e passate' + alle 16, presentazione ordine religioso denominato Ordine Equestre di San Martino il Caritatevole e cerimonia di investitura dei membri dell’ordine. Sala Polivalente dell’ex Chiesa di San Francesco in via Garibaldi



BORDIGHERA



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00. Finissage di ‘Esperienze d'arte di Luzena’ con le opere di Luzena dedicate alla Terra. Letture e monologhi a cura delle attrici Doriana Valesini, Maura Sommariva e Monica Ferrari. Evento è a cura dell'Accademia delle Muse. Piazza Ruffini



17.00-19.00. Mostra fotografica del 'Giardino di Silvana'. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero



17.30. Abracadabra Magic Show: spettacolo di magia itinerante per un'ora di divertimento puro adatto a tutti, adulti e bambini. Spianata del Capo, fino al 19 novembre (più info)

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



10.00. La Banda Pasquale Anfossi festeggia Santa Cecilia nel 167° di fondazione del Corpo Bandistico. Ritrovo in piazza IV Novembre + alle 10.30, SS Messa Basilica della Madonna Miracolosa animazione musicale a cura della della Banda diretta dal M° Vitaliano Gallo + alle 13, pranzo sociale al ristorante ‘Le Macine del Confluente’ Badalucco, info 0184 407018

15.15. Per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, ‘Bastan che segggian furesti’: spettacolo della compagnia ‘Sipario Cellese’ di Celle Ligure. Teatro Parrochiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA



APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Vie e piazze del Paese (ogni terza domenica del mese), info 339 600 8622

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

10.00. Per la Giornata Mondiale Contro le Povertà, esibizione degli allievi della scuola Musicarte di Camporosso e del Coro Ragazzi Spes + pranzo sociale alle 12.30. Evento a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia. Centro Falcone, prenotazione obbligatoria al 333 3530598

MONTALTO CARPASIO

16.00. ‘Un pomeriggio con Italo Calvino’: Daniela Cassini presenta il libro ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’ + Gipo Anfosso ‘Esercizi di stile’ + Nanni Perotto ‘Io son solo e passeggio fra i tigli’. Letture a cura di Franco La sacra. Presente l'Avv. Luca Fucini, Console Onorario di Francia. Sala comunale della Confraria

18.00. Concerto della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza con Tiziana Zunino al pianoforte che accompagna il soprano Cinzia Ravotto. Parrocchia di San Giovanni Battista

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. Salon du Palais Gourmand: Tour de France gourmet con la partecipazione di quasi 300 espositori. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino al 20 novembre (più info)

CANNES



10.00-19.00. Salon Esprit Vintage anni ‘60: la Stazione Marittima si trasforma in uno spazio festoso e conviviale che offre un mercatino vintage e pieno di intrattenimento (ingresso 5 euro). Boulevard de la Croisette (più info)

MONACO

00.00-16.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



8.30-14.00. Per la Festa Nazionale, degustazione di specialità e Stoccafisso al Marché de la Condamine

10.00. Manifestazioni per la ‘Festa Nazionale Monegasca’. Place du Palais (più info)



10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule (ultimo giorno)

16.30. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

19.00. In occasione della Festa nazionale monegasca. ‘Caruso a Monaco’: spettacolo di musica lirica diretto da Antonio Pappano. Regia di Davide Livermore (su invito del Palazzo). Grimaldi Forum Monaco (più info)

SAINT-BLAISE



10.00-18.00. 6° Mercato dei Creatori: 40 espositori mostreranno i loro prodotti artigianali 100% fatti a mano + workshop e dimostrazioni. Saint-Blaise, Villaggio sulle alture di Nizza (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate