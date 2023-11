A Soldano nasce la compagnia amatoriale “Teatro Otto”

A Soldano è nata la compagnia di teatro amatoriale “Teatro Otto” che andrà in scena con commedie in italiano e in dialetto.

Il dialetto non sarà ben definito, ma farà parte del ligure intemelio. Si definisce così l'insieme delle diverse varietà della lingua ligure parlate e diffuse tra il Principato di Monaco e Taggia.

Il dialetto della compagnia sarà l'intemelio propriamente detto, la parlata che va da Ventimiglia a Taggia e in tutta la fascia dell'entroterra vicina al mare, con leggere differenze fra zona e zona.

Anche Christian Garnier, figlio del celebre architetto Charles Garnier, riferendosi al bordigotto, scriveva nel suo volume “La grammatica di Bordighera”: “Questo dialetto è il tipo di una serie di dialetti, il cui dominio si estende da Porto Maurizio a Monaco”.

La compagnia si chiama “Teatro Otto” per due motivi: primo, perché Soldano insieme a Bordighera, Borghetto San Nicolò, Camporosso, Sasso, San Biagio, Vallebona e Vallecrosia nati come feudo dei Conti di Ventimiglia si ribellarono al loro dominio creando un piccolo territorio indipendente denominato “La magnifica comunità degli otto luoghi” che venne riconosciuto sotto il patronato della Repubblica di Genova; secondo motivo, perché sono otto coloro che hanno fondato questa nuova compagnia.

Il debutto della compagnia avverrà il 27 gennaio nel corso della rassegna teatrale “Autunno inverno” di Diano Castello.