Sanremo: obbligo di censimento della Popolazione, incaricati del Comune in visita nelle abitazioni

A seguito della ricezione di una lettera dell’Istat in cui viene comunicato che si è stati sorteggiati per partecipare alle operazioni relative al Censimento della Popolazione, prossimamente coloro che non hanno provveduto alla compilazione del modello Istat verranno contattati da rilevatori incaricati dal Comune.

"Tali rilevatori - spiegano dal Comune - passeranno dalle abitazioni muniti di cartellino identificativo (con foto con timbro del Comune) e provvederanno ad effettuare l'intervista. Nel ringraziare gli interessati per la collaborazione, si ricorda che la compilazione del modello è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione".