Dopo la conferma dell'Assessorato ad Alessio Piana la nostra provincia potrebbe avere 5 consiglieri, in arrivo Sonia Viale

La provincia di Imperia potrebbe contare a breve su un nuovo Consigliere regionale. Si tratta di Sonia Viale, ex Assessore della Giunta ligure nella precedente Amministrazione (sempre presieduta da Giovanni Toti), che ha anche vissuto la delega alla sanità nel difficile momento legato alla pandemia da Covid-19.

Sonia Viale dovrebbe aggiungersi ai Consiglieri di maggioranza Mabel Riolfo, Veronica Russo e Chiara Cerri ed a quello di opposizione, Enrico Ioculano. Cinque componenti del parlamento regionale per la nostra provincia che, in questo modo allargherebbe ancora la presenza imperiese a Genova.

Raggiunta telefonicamente Sonia Viale ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito, nemmeno sulla sua eventuale accettazione del ruolo, visto che al momento Alessio Piana (neo Assessore) non ha ancora ufficializzato le sue dimissioni da consigliere. Un atto che sembrerebbe dovuto, in relazione alle dichiarazioni del Governatore Toti: “Una regola che ci siamo sempre imposti, da inizio legislatura” ha detto.

Ora si attende, quindi, di capire cosa farà Sonia Viale e se accetterà l’ingresso in consiglio, altrimenti toccherebbe alla genovese Francesca Corso. Alle elezioni del 2020 Sonia Viale era nella lista della Lega nella circoscrizione di Genova, nella quale vennero eletti proprio Alessio Piana con 2.821 voti, davanti a Sandro Garibaldi con 2.640. La Viale terminò con 1.788 preferenze, risultato la prima dei non eletti.