CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 14 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, al Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- THE MARVELS – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 – di Nia DaCosta - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Iman Vellani, Teyonah Parris - Azione - "Un antico bracciale viene ritrovato dalla nuova Supremor Dar-Benn degli alieni Kree, che intende farne uso per salvare il proprio pianeta Hala, devastato da una guerra civile. Il ritrovamento causa anche un varco nello spazio che Monica Rambeau, per conto della SABER ossia la divisione spaziale diretta da Nick Fury, si reca a esaminare con i propri poteri. Lo stesso fa Carol Danvers, alias Captain Marvel, dall'altro lato della galassia. Le due, entrambe dotate di abilità connesse allo spettro elettromagnetico e alla luce, scoprono che i propri poteri si sono "intrecciati" a quelli della giovane Kamala Khan, alias Miss Marvel, che non casualmente è dotata di un antico bracciale dalle origini misteriose...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- FIVE NIGHT AT FREDDY'S – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, Kevin Foster - Horror - "Perseguitato da un trauma infantile mai superato, Mike passa da un lavoro temporaneo all'altro andando incontro a ricorrenti problemi comportamentali. Dopo essere rimasto nuovamente disoccupato e rischiando quindi di perdere l'affido della sorellina Abi, si trova costretto ad accettare un posto come guardia di sicurezza notturna in una pizzeria, chiusa al pubblico dagli anni 80, di nome Freddy Fazbear. Di notte Mike ha degli strani sogni, collegati in qualche modo ai bizzarri pupazzi animatronic che caratterizzano il locale e che sembrano nascondere segreti letali...”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TROLLS 3 – TUTTI INSIEME – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di Walt Dohrn, Tim Heitz - Animazione - "I due trolls Poppy e Branch sono sempre più legati e nel corso del tempo sono diventati una coppia. Lui però ha un passato segreto che lei ignorava e ora sta tornando a galla; Branch faceva infatti parte dei BroZone, il gruppo preferito di Poppy composto anche dai suoi fratelli Floyd, John Dory, Spruce e Clay. La band però si è sciolta durante l'ultimo disastroso concerto quando Branch era ancora bambino e da allora non ha più visto nessuno. Però ora uno, tra loro, è in pericolo. Si tratta di Floyd che è stato rapito da Velvet e Veener, due popstar invidiose del suo talento. Poppy e Brunch si mettono in viaggio per raggiungerlo e liberarlo. Questa sarà anche l'occasione per riunire di nuovo tutti i fratelli…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE IL FILM - VACANZE IN TRANSILVANIA – ore 17.30 - 19.15 – di Gianluca Leuzzi - con Sofia Scalia, Luigi Calagna, Michele Savoia, Lorenzo Buran, Antonella Carone - Commedia - "I Me Contro Te stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole e, di conseguenza, distruggere il mondo intero, compresi gli odiati Sofì e Luì...”

Voto della critica: **

- SAW X (vm 14) – ore 21.45 – di Kevin Greutert - con Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Renata Vaca – Horror/Thriller - "Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l'intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- CLUB ZERO – ore 17.00 – 19.15 – 21.30 – di Jessica Hausner - con Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Amir El-Masry, Elsa Zylberstein, Sam Hoare - Drammatico - "Miss Novak, giovane insegnante con ambizioni 'purificatrici', viene assoldata da un liceo privato per tenere un corso nutrizionale innovativo. Dietro la facciata ordinaria, persegue un piano preciso e apparecchia una tavola di ‘cibo cosmico’. Raccolto un gruppo di studenti volontari, lo educa progressivamente al digiuno secondo un rito preciso e un protocollo stretto di meditazione. Il programma diventa presto insostenibile per i partecipanti, ma se qualcuno si congeda, qualcun altro si radicalizza smettendo di nutrirsi per stare meglio e 'alleggerire' il pianeta. Le loro abitudini alimentari verranno completamente stravolte fino a ridursi al nulla, tra lo stupore e l'apprensione dei genitori. Assenti o ingombranti, quando decideranno di agire, per i loro figli sarà già troppo tardi...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- C’È ANCORA DOMANI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- COMANDANTE – ore 16.30 - 18.50 - 21.15 – di Edoardo De Angelis - con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli - Drammatico - "1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). Ma il comandante Todaro non sa stare lontano dai flutti. Durante la sua ennesima missione avvista una nave belga che, malgrado il Belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano. Il comandante e la sua squadra rispondono al fuoco e affondano la nave. Ma Todaro decide di mettere in salvo i naufraghi, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle Azzorre, e accettando il rischio di navigare in emersione fino a destinazione: perché la legge del mare per lui conta di più della legge della guerra...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Centrale (tel. 0183 63871)

- COMANDANTE – ore 20.30 – di Edoardo De Angelis - con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- FIVE NIGHT AT FREDDY'S – ore 21.00 – di Emma Tammi - con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, Kevin Foster - Horror

Voto della critica: **

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- THE MARVELS – ore 20.45 – di Nia DaCosta - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton, Iman Vellani, Teyonah Parris - Azione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- C'È ANCORA DOMANI – ore 20.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico

Voto della critica: ****

Voto della critica: ****

BORDIGHERA



Olimpia (tel. 0184 261955)

Olimpia (tel. 0184 261955)

- COMANDANTE – ore 18.30 – di Edoardo De Angelis - con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli - Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it