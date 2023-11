Pallamano, prosegue a pieno ritmo l'attività agonistica: ottimi risultati per l’Abc Bordighera (Foto)

Prosegue a pieno ritmo l’attività agonistica dell’Abc Bordighera. Nelle ultime settimane, l’Athletic Bordighera Club ha visto scendere in campo tutti i suoi atleti per partecipare alle varie competizioni della stagione 2023-2024.

Domenica 29 ottobre i ragazzi dell’under 17 hanno affrontato, in trasferta, i coetanei del Vigevano prevalendo con il risultato di 44 a 20. Un'ottima prestazione collettiva che ha soddisfatto il tecnico Tomè. “La squadra ha giocato con intensità per tutti i sessanta minuti e il risultato lo conferma" - dichiara Tomè - "Gli allenamenti fatti in estate sono stati importanti e siamo sulla strada giusta per ottenere in tutte le partite ottimi risultati. La prossima partita sarà contro l’esperta formazione del Molteno ancora in trasferta ma se i ragazzi confermeranno l’attenzione e l’impegno delle ultime uscite faremo sicuramente un ottimo risultato”.

Domenica 5 novembre, invece, l’Abc Bordighera ha visto impegnati alcuni suoi atleti con la formazione under 15 mista frutto dell’accordo di collaborazione con la Pallamano Ventimiglia. Il team guidato dal tecnico ventimigliese Massimo Agnese, ha debuttato nel primo concentramento interregionale di categoria svoltosi ad Imperia. "Nel primo incontro l’Imperia ha nettamente prevalso sulla nostra squadra mista per 24 a 5 mentre nella seconda sfida contro il Vigliano (BI), dopo un inizio timoroso i nostri si sono ricompattati e hanno terminato l’incontro in parità 14 a 14 e sfiorando al termine anche il goal della vittoria" - fa sapere l'Abc Bordighera.

Sono scese in campo anche le ragazze dell'under 17. "Sempre grazie alla collaborazione con le altre società del comprensorio, sabato 4 novembre sono scese in campo le ragazze" - dice l'Abc Bordighera - "Questa volta la formazione era composta da atlete di Bordighera e di Imperia. La formazione ha affrontato ad Imperia, nella prima giornata del campionato dipartimentale francese di categoria, la formazione di Antibes. Dopo aver condotto la partita fino a pochi minuti dalla fine, quando sono state raggiunte e superate dalle ospiti, riescono a pareggiare proprio sul filo di lana per 29 a 29. Le atlete dell’Abc erano Beatrice Masini, Amina Tafaui, Saadia Bouchama e Hiba Bouchama. Tutte hanno fornito un'ottima prestazione, Amina Tafoui ha, inoltre, realizzato sei goals".

"La stessa formazione, sempre sotto la guida dei tecnici imperiesi Luca Martini e Miller Duò, ha poi affrontato, sabato 11 novembre, a Nizza l’OCG Nizza, prevalendo per 24 a 22 al termine di una partita combattutissima" - afferma entusiasta l'Abc Bordighera - "Motivo di grande soddisfazione è stata poi la convocazione nella nazionale libica del nostro atleta Awsiman Hafed Arebi Asheni che parteciperà allo stage di preparazione a Monastir in Tunisia in vista della partecipazione al campionato arabo per nazioni che si terrà dal 17 al 24 novembre in Tunisia. Ringraziamo, infine, tutti i nostri supporter e sponsor che ci supportano sempre".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, AlProfilo, Acconciature Raffaella, Fasol e Osteria Beciagrilli.