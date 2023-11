Maltempo di oggi: pioggia che alimenta le riserve mentre nel basso Piemonte scesi 15 cm di neve fresca

Ancora qualche lieve pioggia nel corso della serata ma, di fatto, la perturbazione attesa per oggi sulla nostra provincia è transitata quasi interamente. Piogge più o meno intense che, dopo tanto tempo, non sono state (giustamente) anticipate da una ‘allerta’ di Arpal. Decisione corretta, visto che non erano previste e non si sono verificate emergenze, anche se in alcune località dell’imperiese è caduta una discreta quantità di pioggia.

Il tutto mentre, nel basso Piemonte ma anche a Monesi e sul Saccarello sono caduti circa 10/15 cm di neve, regalando già un paesaggio veramente invernale, pur mancando ancora molto al via della stagione sciistica. Un buon manto preparatorio, se non dovessero successivamente scendere le temperature, ad eventuali precipitazioni di fine mese o di dicembre.

Queste le altezze della pioggia di oggi con Imperia che ha raggiunto il picco massimo in provincia con 36 millimetri. A seguire troviamo: Bajardo 20, Ceriana e Cipressa 19, Sanremo e Pontedassio 18, Dolcedo 17, Dolceacqua, Borgomaro e Ventimiglia 16, Montalto Carpasio e Rocchetta Nervina 13, Pigna e Apricale 12, Triora e Pieve di Teco 11, Airole 10, Verdeggia e Nava 9, Pornassio 7, Seborga 3.

In lievissimo aumento i fiumi e i torrenti che, come per tutte le riserve d’acqua, tornano finalmente a scorrere con regolarità. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 0,61 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,31 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina, Montalto è a 1,40 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 0,94 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 0,07 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 0,69 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 0,56 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 1,85 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a -0,04 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

I venti sono risultati deboli per tutta la giornata mentre le temperature sono in calo. Questa mattina un paio sono risultate negative e sono state Poggio Fearza (1.800 metri sul livello del mare a Montegrosso Pian Latte) con -1,8, e a Colle di Nava con -0,2. Anche questa sera la tendenza della colonnina di mercurio è verso il basso con Poggio Fearza già a zero mentre poi troviamo: Gouta 3,7, Nava 4,3, Verdeggia 5,5, Bajardo 6,4, Triora, 6,5, Pornassio 8,2, Seborga 8,9, Pieve di Teco 9,1, Ranzo ed Airole 9,3, Pigna 9,5, Borgomaro 9,7, Rocchetta Nervina 9,8, Cipressa 11, Dolcedo 11,1, Imperia 11,2, Ventimiglia 11,3 e Sanremo 12,5.

Per quanto riguarda le prossime ore, invece, è previsto un miglioramento con ampie schiarite per la giornata di domani, quando le temperature si rialzeranno lievemente per poi scende nuovamente nel weekend, quando sarà il sole a farla da padrone con rari annuvolamenti non associati a precipitazioni.