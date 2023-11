A Sanremo la quinta tappa del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS

Si è tenuta oggi la quinta tappa del Progetto Scuola promosso dalla Fondazione Conad ETS, realizzato in collaborazione con Unisona e sostenuto dalle Cooperative Conad, tra cui Conad Nord Ovest: una giornata dedicata ad indagare il fenomeno della mafia e della cybermafia, sensibilizzando i giovani alla legalità e all’importanza di contrastare le organizzazioni criminali.

A Sanremo, Conad Nord Ovest ha dato appuntamento a 360 studenti dell’IIS G. Marconi, del Liceo G.D. Cassini, dell’I.I.S. Cristoforo Colombo di Sanremo e dell’IIS Ruffini Aicardi di Taggia, per seguire la diretta satellitare del cinema Ariston, insieme ad oltre 50.000 studenti, collegati da tutta Italia.

L’evento, trasmesso in diretta dalla Piazza dei Mestieri di Milano e reso possibile grazie alla Fondazione Conad ETS e all’impegno delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Nord Ovest, rientra in un più ampio progetto che, dal novembre dello scorso anno, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

Nella giornata di oggi si è discusso, insieme al Presidente della Fondazione Scintille di Futuro, Pietro Grasso e al Professor Razzante, dei nuovi strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per incrementare i propri profitti e di come abbiano completamente trasformato il panorama della criminalità globale, facilitando la migrazione delle mafie verso nuovi ambiti digitali come il metaverso. Un racconto molto interessante e particolarmente coinvolgente per i nativi digitali, che ben si destreggiano in rete, ma che non sempre ne conoscono fino in fondo l’utilizzo deviato. Nello specifico, si è affrontato il riciclaggio digitale, che rappresenta una nuova frontiera per ripulire il denaro proveniente da attività illegali, così come i social media che vengono utilizzati dalle mafie per monitorare, intimidire e perfino reclutare nuove leve, adottando nuove tecniche di esercizio del metodo mafioso.

Ad accogliere gli studenti presso il Cinema Ariston, presenti il vicesindaco Caterina Costanza Pireri; la referente dell’Associazione Libera Imperia Maura Orengo; il direttore rapporto soci Liguria e Toscana Conad Nord Ovest Alessandro Penco e il Socio Conad Nord Ovest Franco Lupi. A scaldare la mattinata anche il Senatore Gianni Berrino - membro della Commissione permanente di Giustizia al Senato - che, non potendo essere presente per impegni concomitanti, ha inviato un videomessaggio per salutare e rinnovare l’invito ai ragazzi a partecipare attivamente a questa sessione di formazione.

“Con grande soddisfazione proseguiamo insieme alla Fondazione Conad ETS il percorso avviato lo scorso anno, sostenendo nuovamente il progetto Unisona, con l’obiettivo di riaffermare il nostro impegno nel contribuire attivamente alla realizzazione di un programma educativo incentrato su fenomeni attuali e di fondamentale importanza per i giovani. – dichiarano il direttore rapporto soci Liguria e Toscana Conad Nord Ovest, Alessandro Penco e il Socio Conad Nord Ovest di Sanremo, Franco Lupi – È attraverso iniziative come questa che dimostriamo la vicinanza alle persone, in particolare verso le future generazioni, a cui da sempre dedichiamo grande attenzione per favorire una corretta istruzione e formazione. Siamo certi che la giornata di oggi sia stata un’occasione preziosa per i ragazzi che hanno partecipato, per apprendere l’importanza di contrastare le mafie e le cybermafie, partendo dalla conoscenza dei pericoli generati dalle nuove tecnologie."

“Siamo orgogliosi di sostenere per il secondo anno questo importante progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia; crediamo che l’informazione sia lo strumento più potente che abbiamo per far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del mondo in cui viviamo e solo da questa consapevolezza può nascere la capacità di agire in linea con i propri valori – ha dichiarato la Direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri –. Grazie alla partecipazione attiva delle nostre Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che prevede incontri su tematiche più che mai attuali, che vanno dalla lotta alle mafie al benessere psicofisico e sociale, dalla conoscenza e prevenzione delle dipendenze al dibattito sulle nuove tecnologie”.

Conad Nord Ovest da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola e l’istruzione che si riflette nelle nostre collaborazioni con le Università, nei programmi di "Alternanza Scuola-Lavoro", in progetti come "Scrittori di Classe Conad" per accendere la passione per la lettura, fino a "Insieme per la scuola” che sottolinea ulteriormente la vicinanza e il ì sostegno agli studenti e alle istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro.

Il calendario dei successivi appuntamenti live 2023-2024

18 Gennaio 2024 | Dipendenze viste da vicino

Parlare di comportamenti a rischio con le giovani generazioni significa interpellare il loro sapere e il loro protagonismo: questo si declina, da un lato, nell’instaurare un dialogo capace di fornire informazioni corrette, dall’altro, nell’esplorare i loro bisogni, promuovendo una maggiore consapevolezza circa le sfide e le opportunità che li coinvolgono. Significa porsi in una posizione non giudicante, attenta a non cadere in forme di intervento paternalistico.

20 Febbraio 2024 | Scuola e benessere

La scuola è uno dei contesti che più genera frustrazione, malessere e stress, ma contemporaneamente è anche il luogo che più di altri potrebbe prevenire ed individuare il disagio, supportando lo sviluppo dei talenti, l’importanza delle cosiddette competenze trasversali e di quelle affettivo-relazionali, ma anche incoraggiando l’utilizzo di metodologie collaborative volte al superamento del modello ipercompetitivo che caratterizza molte realtà scolastiche. Da questo evento, dinamico e partecipativo, volto a dare spazio ai bisogni degli adolescenti partendo proprio dalle loro voci, emergeranno esperienze personali e dati, proposte e idee, ma soprattutto sarà ancora più chiaro per tutti il ruolo che gli interventi pedagogici, psicosociali e psicoeducativi hanno nella creazione di un ambiente sensibile e di supporto al percorso di crescita degli adolescenti.

9 Aprile 2024 | Nuovi scenari tecnologici: lavoro, emozioni e creatività

Incontro realizzato per discutere il presente e il futuro delle nuove tecnologie e il loro impatto sulla società, sulle relazioni umane, sulla percezione di noi stessi e della realtà che ci circonda.



Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Fondazione Conad ETS nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema.

Unisona Live Cinema si occupa di produrre e distribuire contenuti culturali, iniziative educative live, film e spettacoli, sia attraverso la propria rete di centinaia di sale cinematografiche diffuse in tutta Italia, sia mediante la trasmissione live streaming con la piattaforma di cinema on-demand dedicata alla scuola, Keaton. Grazie al materiale didattico di preparazione, ogni proiezione diventa un'occasione per avviare percorsi di approfondimento fuori e dentro la scuola; la finalità è quella di facilitare una presa di coscienza dei ragazzi sui grandi temi dell’attualità.

Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969; è stato giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra e procuratore capo di Palermo; dall’ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Successivamente, ha ricoperto la carica di Presidente del Senato e Senatore e, oggi, è presidente della Fondazione Scintille di Futuro ETS, creata per contribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole e dell’etica della responsabilità (www.scintilledifuturo.it). Ha pubblicato numerosi libri tra cui, con Feltrinelli: Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (2017), Paolo Borsellino parla ai ragazzi (2020), Il mio amico Giovanni (2022, scritto con Alessio Pasquini).