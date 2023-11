Decadenza delle concessioni balneari: nuovo servizio di assistenza offerto dal Sib Confcommercio

Il Sindacato dei Balneari della Confcommercio della provincia di Imperia ha avviato un nuovo servizio di assistenza per gli associati. Alla luce della prossima decadenza delle concessioni balneari, prevista per il 31 dicembre e considerato che al momento non sono ancora giunte risposte in merito dal Governo, il sindacato ha attivato una consulenza legale di alto livello, affidandosi all’avvocato Luca Saguato dello Studio Gerbi di Genova.

Il professionista, di altissimo profilo e specializzato nel campo delle concessioni demaniali marittime, sarà a disposizione degli associati per una consulenza legale in merito alla tutela dei loro interessi, anche a fronte della grande incertezza che caratterizza il prolungamento delle concessioni demaniali, con l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di programmare i propri investimenti.

L’avvocato Saguato in particolare interverrà nello studio della questione e della normativa vigente, anche alla luce delle plurime pronunce del Giudice amministrativo e della Corte di Giustizia UE; nella predisposizione di motivate bozze di istanze o di memorie che i concessionari potrebbero presentare ai Comuni al fine di affrontare la scadenza delle concessioni demaniali marittime alla data del 31 dicembre 2023 e ancora nella consulenza sulle iniziative da assumere alla luce di possibili atti assunti dalle Amministrazioni comunali.

Sottolinea Fabio Viale Presidente provinciale e vicepresidente regionale del SIB: “Con questo servizio di consulenza da parte dell’Avvocato Luca Saguato puntiamo a creare delle istanze da sottoporre ai Comuni che, in base alla normativa vigente, hanno la possibilità di far slittare le scadenze delle concessioni al 31 dicembre 2024.Si tratta di un’attività che stiamo svolgendo in stretta collaborazione con le Amministrazioni locali, anche al fine di evitare provvedimenti che porterebbero a immediati ricorsi e contenziosi, creando ulteriore caos e incertezze per la prossima stagione balneare”.