Sanremo: parcheggi questi sconosciuti, i genitori dei bimbi del 'Corradi' e i problemi di via Martiri

Il problema annoso dei parcheggi vale per qualsiasi città, grande o piccola che sia, e si espande sempre più sia per le auto che per le moto. A Sanremo si sta costruendo il tanto atteso parking sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi mentre si sta pensando anche ad un altro, ancora più grande, sotto lungomare Calvino.

Ma, purtroppo, sanremesi e turisti sono costretti sempre a cercare un posto per la propria auto, anche in considerazione di chi, negli anni d’oro del mattone, ha costruito in modo sconsiderato, senza pensare all’impennata delle auto, che fin dagli anni ’60 era palese. Oggi ci ritroviamo con situazioni difficilissime da risolvere e, questa volta, la lamentela ci arriva da una serie di genitori che hanno i figli iscritti all’Istituto Corradi’ di via Martiri della Libertà.

La via sarebbe già di per sé piena di problemi, visto che parcheggi sotto i palazzoni costruiti negli anni ’50, ’60 e ’70, i posti auto sono davvero pochini e, chi porta i figli a scuola in macchina, è costretto a lasciarla in totale divieto, con il rischio di vedersi appioppata una multa.

“Chi frequenta l’istituto Corradi – ci dicono i genitori firmatari di una lettera inviata alla nostra redazione - vive una situazione non dissimile da altre scuole del centro (via Volta o Almerini per citarne alcune) senza possibilità di parcheggio e costrette a sostare in divieto. Si spera dunque che questa segnalazione non rimanga inascoltata e che l’amministrazione comunale offra una soluzione a questo evidente disagio”.

Disagi effettivi per chi deve portare o andare a prendere i bambini a scuola che, però, in taluni casi creano ingorghi e code nel pieno centro. Intasamenti che potrebbero essere risolti (non è il caso dell’Istituto Corradi che non ha parcheggi vicini) con il Palafiori di corso Garibaldi. La struttura, infatti, è attigua ad Almerini (via Asquasciati) e via Volta ed ha i primi 45 minuti totalmente gratuiti. Un modo per evitare di bloccare, come accade oggi, le due vie con auto parcheggiate ovunque.

Per via Martiri della Libertà la situazione è decisamente diversa, visto che i parcheggi di fatto non esistono e risulta difficile, se non impossibile, trovare soluzioni. L’unica potrebbe essere quella di costruirne sotterranei, con costi elevatissimi e tempi biblici.