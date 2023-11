Nuovo brand turistico per Triora: il primo passo è il logo della DECO

A Triora, streghe e pane, saranno i tratti distintivi del nuovo marchio turistico del paese della valle Argentina. L'amministrazione del sindaco Massimo Di Fazio ha investito in una nuova strategia di promozione del territorio, partendo da un logo che identifichi le DECO, ovvero tutti quei prodotti enogastronomici della tradizione che potranno essere iscritti in un apposito registro per tutelarne la ricetta.