Danni da vento a Sanremo: polizia locale interviene per un albero spezzato

Questa mattina il vento ha fatto danni anche a Sanremo. In via De Amicis un oleandro si è spezzato rischiando di cadere sulla sottostante via Galilei. Il tronco è stato bloccato da un muretto.



Sul posto subito una pattuglia della Polizia Locale, avvertita da un passante. Gli agenti hanno subito richiesto l'intervento di una squadra di operai per la messa in sicurezza della strada. Gli operai hanno tagliato la parte spezzata che rischiava di cadere in prossimità delle scuole.



Il vento fortissimo di stamattina ha causato problemi anche all'altezza di villa Angerer. Decine di grosse foglie si sono staccate dalle palme della residenza storica invadendo corso Inglesi. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento della polizia locale. Per fortuna non si sono registrate persone ferite. Le numerose foglie sono state poi rimosse dalla ditta incaricata della manutenzione del verde cittadino.