Ventimiglia: il programma delle celebrazioni per il 4 Novembre

Si terranno anche a Ventimiglia le celebrazioni per il 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Dalle 8 deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti: Lapide Alpini in Località Sant’Antunin (Trucco), Cippo Marinai (Marina San Giuseppe), Monumento Genieri, Lapide agli avieri, Lapide Nassiriya.

A seguire verrà celebrata la Messa alle 10.30 alla parrocchia di Sant’Agostino. Al termine della celebrazione, formazione del corteo verso il monumento al Milite Ignoto ai giardini Tommaso Reggio (via Cavour, via della Repubblica).

Sarà presente il sindaco Flavio Di Muro insieme all’amministrazione comunale, alle forze dell’ordine, alle associazioni combattentistiche e d’arma, oltre all’orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia.