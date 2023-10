Covid, da domani vaccinazioni disponibili anche per gli over 60, aperte le prenotazioni. Possibile la somministrazione contestuale per l’antinfluenzale

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid19: da domani, lunedì 30 ottobre, potranno vaccinarsi anche gli over 60. Le prenotazioni sono aperte su tutti i consueti canali: il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde 800 938 818, sportelli CUP e farmacie. La vaccinazione anti-Covid19, oltre che per gli over60, continua ad essere offerta a tutti i fragili, alle donne in gravidanza e allattamento, ospiti e operatori di Residenza sanitaria assistenziale (Rsa), operatori sanitari, soggetti immunocompromessi e persone con marcata compromissione del sistema immunitario (ad esempio, pazienti in terapia immunosoppressiva, pazienti affetti da immunodeficienza congenite e acquisite, altri pazienti identificati come immunocompromessi dai medici curanti o medici specialisti).



“Ribadiamo – afferma Angelo Gratarola, assessore alla sanità di Regione Liguria – che la vaccinazione è molto importante per proteggere specialmente gli anziani e le persone fragili che rischiano di essere colpite dalle forme più gravi della malattia. Parallelamente prosegue anche la campagna antiinfluenzale e sappiamo che i due vaccini si possono fare contestualmente. Oggi assistiamo ad un lieve incremento del numero di positivi negli ospedali, ma siamo distanti dai numeri che hanno messo in crisi i sistemi sanitari di tutto il paese. È comunque opportuno fare i vaccini per evitare complicazioni che sia l’influenza che il Covid possono provocare”



“Attualmente – spiega Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - il quadro epidemiologico mostra una situazione sostanzialmente stabile, con una leggera risalita del numero medio di nuovi positivi ricoverati nei nostri ospedali e ci attestiamo intorno ai 20-25 casi giornalieri. Ci attendiamo che, pur rimanendo in un quadro sostanzialmente endemico, si possano verificare ancora dei picchi nei prossimi mesi autunnali e invernali, così come accade per tutti i virus respiratori. Per questa ragione è opportuno che le persone più a rischio, anziani e fragili, si proteggano attraverso la vaccinazione”.