Imperia, sindacati contro il dimensionamento scolastico: "No ai tagli"

Le organizzazioni sindacali chiedono ai Comuni e alla Provincia di difendere la scuola imperiese. Si è svolto, infatti, ieri, un incontro tra le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Anief e l'amministrazione provinciale di Imperia per discutere della proposta del piano di dimensionamento scolastico avanzata per il comune di Taggia.

Le organizzazioni sindacali hanno colto l'occasione per esprimere la loro contrarietà a qualsiasi forma di dimensionamento scolastico. Innanzitutto, hanno esposto forte preoccupazione a livello occupazionale visto che si rischierebbe la perdita di numerosi posti di lavoro: 3 dirigenti scolastici, 3 direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), 5 assistenti amministrativi, 23 collaboratori scolastici. "Vi sono, infine, 9 assistenti tecnici in forza a IIS Marconi per i quali non sussistono tabelle per definirne l’organico e di cui, pertanto, non si possono delineare eventuali contrazioni in organico" - dicono i sindacati.

Sottolineati, anche, i forti rischi per la potenziale perdita di continuità didattico-educativa, non garantita per le classi delle scuole coinvolte per effetto della mobilità dei docenti. "La riduzione dei collaboratori scolastici potrebbe creare, inoltre, condizioni di rischio per la sicurezza e la sorveglianza degli alunni nonché abbassare la qualità dell’igiene degli ambienti in quanto il numero dei locali rimarrà invariato a fronte di meno risorse. La determinazione di istituzioni scolastiche con un così alto numero di alunni, con oltre 1000/1200, comporterebbe, infine, un aggravio organizzativo e gestionale, in particolar modo per le segreterie che si troverebbero a dover gestire una mole di lavoro ancora più importante e gravoso in un periodo in cui già si trovano in grandissimo affanno" - dichiarano.

Le organizzazioni sindacali hanno così chiesto ai Comuni coinvolti e alla Provincia di difendere la scuola imperiese invertendo così la rotta: "non operare tagli di questa entità ma investire su di essa. La provincia di Imperia è, infatti, fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di abbandono scolastico, oltre che essere la provincia ligure con il minor numero di laureati".