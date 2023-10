Un grosso pioppo, caduto nel pomeriggio di oggi sulla strada per Perinaldo al bivio per Coldirodi, ha sfiorato due coniugi che stavano transitando in scooter.

Il conducente del mezzo a due ruote, che ha visto la pianta che stava cadendo, ha avuto la prontezza di riflessi di accelerare ed evitarla.

La strada è stata bloccata per qualche decina di minuti e liberata grazie all’intervento dell’agente provinciale Gianni Calvi e del fidato amico Giancarlo.