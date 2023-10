Rari Nantes Imperia, non solo sport, anche aiuto sociale: le iniziative

Le squadre sono in fase di preparazione per i campionati di pallanuoto e le gare di nuoto, Rari Nantes Imperia però non è rimasta ferma ed ha rivolto la propria attenzione anche a tre attività per la comunità. E' cominciata una convenzione con Casa Famiglia Pollicino e due bambini ospitati nella struttura svolgeranno i corsi di Scuola Nuoto gratuitamente presso la piscina 'Cascione'.