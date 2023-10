In via prudenziale la strada detta Incompiuta resta chiusa anche questo fine settimana a seguito delle piogge registrate in questi giorni. Salvo condizioni meteo avverse, lunedì riprenderanno i lavori di messa in sicurezza perciò l'Incompiuta resterà chiusa fino al weekend successivo. Se non ci saranno ulteriori allerte, la strada riaprirà sabato e domenica come da programma.